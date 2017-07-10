Sinop valiliği tur otobüslerinin limana yanaşmasını yasakladı. Yasak, tur şirketlerine tebliğ edilmeyince, otobüslere ve şoförlere uygulanan cezalar arka arkaya geldi. Şirketler, tur rehberleri, Sinop esnafı ve otobüs kaptanları uygulamaya tepki gösterdi.

Her zaman gittikleri Sinop Limanı'nda mola verdiler, trafik cezasıyla karşılaştılar. Hepsi tepkili…



Sinop valiliği ve il trafik komisyonu, Mayıs’ın ilk haftası aldığı kararla tur otobüslerinin şehir merkezine girmesini yasakladı, hem firmalar, hem rehberler hem de kaptanlar yasağa karşı çıktı.



Uygulamayı yapan komisyon yasakla da kalmadı, kararı tur firmalarına da iletmedi. Şehir girişinde de uyarı tabelaları yer almayınca çok sayıda tur otobüsü şehir merkezine girdi. Trafik polisleri de firmalara 95 lira para cezası kesti, şoförlere de 20 ceza puanı yazdı.



Profesyonel Tur Rehberi Emre Özkan, uygulamanın Sinop turizmini baltalayacağını söyledi, uygulamanın kaldırılmasını istedi.



Esnaf da uygulamaya tepki gösterdi.



ulusal.com.tr