Şırnak'ta 6 PKK'lı öldürüldü

Yurt içindeki operasyonlar aralıksız sürüyor.



İçişleri Bakanlığı Şırnak kırsalına yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı.



Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde Jandarma ve MİT ortaklığında operasyon yapıldı. Hava destekli operasyonda ilk bilgilee göre 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Bakanlık açıklamasında bölgedeki operasyonların sürdüğünü belirtildi.

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