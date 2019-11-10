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Şırnak'ta 6 PKK'lı öldürüldü

İç güvenlik operasyonları devam ediyor. Şırnak'ın Cudi bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

YURT 10.11.2019, 12:34
Şırnak'ta 6 PKK'lı öldürüldü

Yurt içindeki operasyonlar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanlığı Şırnak kırsalına yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde Jandarma ve MİT ortaklığında operasyon yapıldı.  Hava destekli operasyonda ilk bilgilee göre 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında bölgedeki operasyonların sürdüğünü belirtildi.

ulusal.com.tr

#şırnak #pkk #cudi
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