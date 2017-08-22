Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na gelen PKK'lı 6 terörist, buradaki güvenlik güçlerine teslim oldu

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na gelen PKK'lı 6 terörist, buradaki güvenlik güçlerine teslim oldu.



Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını belirten 6 kişi, Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan PKK'lılarla ilgili adli makamlarca işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.



