ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na gelen PKK'lı 6 terörist, buradaki güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını belirten 6 kişi, Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan PKK'lılarla ilgili adli makamlarca işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.
Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na gelen PKK'lı 6 terörist, buradaki güvenlik güçlerine teslim oldu
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na gelen PKK'lı 6 terörist, buradaki güvenlik güçlerine teslim oldu.
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