Şırnak'ta eğitim seferberliği

Eğitim için bir günde 8 bin kapı çaldılar.

Fedakâr öğretmenler, Şırnak'ta okumayan çocuk kalmasın diye yola çıktı. 8 bin öğretmen, aynı gün içinde 8 bin evin kapısını çaldı, velilerle görüştü.

Valilik ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Duy Beni Projesi" ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı.

Öğrencilerin durumunu evlerinde velilerle görüşen öğretmenler, sorunları tespit etmeye çalıştı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da proje doğrultusunda kızı Nevra'nın öğretmenini evlerinde misafir etti.

Projenin sonuçlarını yerinde incelemek için Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Şırnak'a gitti.

Proje kapsamında öğretmenlerin gözlemleri doğrultusunda sorunların çözümü için rapor hazırlanacak.

ulusal.com.tr