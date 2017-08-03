İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesi, huzurun sağlandığı kentte terör mağduru çocuklar için şenlik düzenledi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesince düzenlenen şenlikte, terör mağduru çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.



Şırnak Belediyesi, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle geçen yıl aileleriyle büyük mağduriyet yaşayan çocuklar için Gençlik Kültür Evi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile projeler yürütüyor.







Bu kapsamda geçen yıl teröristlerin saldırıları dolayısıyla kullanılamaz hale gelen parkların onarımını yapan belediye, diğer taraftan çocukların yaz tatilini eğlenerek geçirmesi için şenlik düzenledi.



Şırnak futbol sahasında gerçekleştirilen şenliğe aileleriyle katılan yüzlerce çocuk, oyun alanlarını doldurdu. Çocuklar, çuval yarışı, yüz boyama ve müzik etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.







3 gün sürecek



Gençlik Kültür Evi sorumlusu Ayten Altürk, tatile gidemeyen çocukları sevindirmek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Etkinliğin 3 gün devam edeceğini belirten Altürk, "Etkinliğimiz 17.00- 22.00 saatlerinde açık olacak. Amacımız çocukların güzel vakit geçirmelerini ve enerjilerini burada değerlendirmesini sağlamak. Yazın gidecekleri bir yer yok, oyun parkları sınırlı. O nedenle ücretsiz bir oyun şenliği düzenledik." dedi.