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Şırnak Üniversitesi rektörü Mehmet Nuri Nas hayatını kaybetti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, evinde kalp krizi geçirdi. Rektör Prof. Dr. Nas, yapılan ilk müdahale ardından helikopterle Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.Tüm müdahallere rağmen rektör kurtarılamadı.

Şırnak Üniversitesi rektörü Mehmet Nuri Nas hayatını kaybetti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, evinde kalp krizi geçirdi. Rektör Prof. Dr. Nas, yapılan ilk müdahale ardından helikopterle Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.Tüm müdahallere rağmen rektör kurtarılamadı.

 

Etiketler; #Mehmet Nuri Nas #kalp krizi #Şırnak Üniversitesi
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