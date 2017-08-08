İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Şişli Feriköy'de bulunan bir antika pazarında Roma dönemine ait tarihi eserlerin satıldığı ihbarı yapıldı.

Polis ekipleri Şişli Feriköy Mahallesi'nde bulunan Feriköy Antika Pazarı'na pazar günü operasyon düzenledi. Ekipler, tarihi eser olduğunu değerlendirdiği objelerin tezgahta ve tezgah altında satıldığını tespit etti. Ekipler bir tezgahta yaptıkları aramalarda 3500 yıllık olduğu değerlendirilen 40 tane pişmiş topraktan yapılmış obje ile roma dönemine ait 115 parça su mermisi parçaları ele geçirdi. Operasyon kapsamında ekipler, 33 yaşındaki A.A.'yı gözaltına aldı.



ELE GEÇİRİLEN OBJELER İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen malzemelerin incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verdi. A.A. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatılarak serbest bırakıldı.