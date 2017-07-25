İstanbul Şişli'de belediyenin temizlik işçileri iş bırakınca, vatandaşlar yaz sıcağında kötü koku ve çöp yığınlarıyla karşı karşıya kaldı. Çalıştıkları firmanın yeni dönem için yapılan ihaleye alınmamasına tepki gösteren İşçiler, taleplerinin karşılanması durumunda Ankara'ya yürümeye hazırlanıyor.

İstanbul Şişli'de işçiler iş bıraktı, çöpler ortada kaldı.



DİSK'e bağlı Genel - iş sendikasına üye işçiler, çalıştıkları firmanın yeni dönem için yapılan ihaleye alınmaması üzerine iş bırakmıştı.



Sabah saatlerinde yapılan ihaleyi 3 ortaklı bir şirketin alması üzerine tepkiler daha da arttı.



Ulaşım müdürlüğü önünde eylem yapan işçiler, çöp kamyonlarının dışarı çıkmasını engelledi. Bu sırada kısa süreli bir gerginlik yaşandı.



Belediye yönetimi ile görüşmelerini sürdüren sendika yöneticileri, sabaha kadar çözüm bulunmaması üzerine Ankara'ya yürüyüyeceklerini kaydetti.



Öte yandan yazılı açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, söz konusu şirketin yeterli olmadığı için ihaleye dahil edilmediğini belirtti.



Haber: Gökhan Çelik

Kamera: Şengül Derin

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