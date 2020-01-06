Sivas İmranlı'da 06 Ocak 2020 Pazartesi okullar tatil mi?
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
YURT 05.01.2020, 17:08
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İmranlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 06 Ocak 2020 Pazartesi ara verildiği bildirildi.
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