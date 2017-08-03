Sivas'ın Kumyurt Köyü'nde bir kazda kuş gribine rastlandı. Kumyurt Köyü dahil, bölgede bulunan 3 köy karantinaya alındı. Bölgedeki kanatlı hayvanlar toplanarak itlaf edildi.

Sivas'ta kanatlı hayvanlar bir bir toplandı.



İl merkeiine bağlı Kumyurt Köyü'nde kent dışından alınan bir kaz telef oldu. Köylüler durumu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi.



Bölgede yapılan incelemelerde kuş gribi virüsüne rastlandı. Köydeki tüm hayvanlar toplatıldı.



Akören, Serpincik ve Kumyurt köylerini içine alan 10 kilometre çapındaki yer karantinaya alındı.



Karantina bölgesinde, hobi amaçlı kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde bulunan tüm tavuk, kaz, ördek ve hindi iflaf edildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valiliği durumdan ticari kanatlı işletmeler etkilenmediğini ve başka kuş gribine rastlanmadığını söyledi.





ulusal.com.tr