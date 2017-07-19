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Sivas merkezli 'ByLock' operasyonunda 8 gözaltı

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas merkezli 'ByLock' operasyonunda 8 gözaltı






Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #FETÖ/PDY #bylock
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