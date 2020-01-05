Sivas'ta 280 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akıncılar'da 20, Divriği'de 2, Gürün'de 30, Hafik'te 20, İmranlı'da 55, Kangal'da 18, Suşehri'nde 35, Şarkışla'da 35, Ulaş'ta 25, Yıldızeli'nde 5, Zara'da 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.