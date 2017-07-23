Sivas'ın merkeze bağlı Himmetfakı Köyü'ndeki bir ahırda çıkan yangında, 400 koyundan 83'ü telef oldu.

Sivas'ta bir ahırda çıkan yangında 83 koyun yanarak telef oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Himmetfakı Köyü Gediğindibi mevkisindeki Hıdır Dalcan'a (35) ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Dalcan, ahırdaki 400 koyundan 317'sini ailesiyle tahliye etti, 83 koyun ise yanarak telef oldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürdü. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yanan ahırda incelemede bulundu.



"Zararımız büyük, yetkililerden yardım etmelerini bekliyoruz"

Hayvancılık yapmak için yaklaşık 2 yıl önce Erzincan'dan Sivas'a geldiklerini ifade eden Dalcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahırın bitişiğindeki evlerinde bulundukları sırada bir patlama sesi duyduklarını ve sonrasında ahırın yandığını söyledi.

Ahırdaki 400 koyunu tahliye etmeye başladıklarını dile getiren Dalcan, dip tarafta bulunan 83 koyunun yanarak telef olduğunu anlatarak, "Zararımız büyük, yetkililerden yardım etmelerini bekliyoruz. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Elektrikten olabilir. Sadece koyun olarak 80 bin lira zararımız var, bir de ahır yandı." dedi.

