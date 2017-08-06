Sivas'ta art arda yaşanan tavuk ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Son olarak Bakacak Mahallesi'nde 59 tavuk telef oldu. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köyde inceleme başlattı.

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Sivas'ın Suşehiri ilçesinde toplu tavuk ölümleri yaşanıyor.



Çataloluk Köyü Bakacak Mahallesi'nde yaşayan Yazıcı ailesine ait 59 tavuk telef oldu.



Tavukların sahiplerinden Necla Yazacı, hayvanlarının 3 gün içerisinde öldüğünü belirtti.



Peş peşe yaşanan tavuk ölümlerinin ardından bölgeye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.



Ekipler, ölen hayvanlardan numune aldı, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.



Tavuk ölümleri, köy halkını tedirgin etti.



3 gün öncede Kumyurt Köyü'nde kuş gribi virüsüne rastlanmış ve köydeki tüm kanatlı hayvanlar toplatılmıştı.





ulusal.com.tr