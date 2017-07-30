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Sivas'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde göreve giden askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 jandarma uzman çavuş yaralandı

Sivas'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı. 

Göreve giden İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığına ait Jandarma Uzman Çavuş Yavuz K. yönetimindeki 58 JAA 187 plakalı cobra tipi zırhlı araç, Çandır-Güzelyurt yol ayrımında devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada araçta görevli jandarma uzman çavuşlar Nurullah Ç, Mehmet Ş, Nuri Ö. ve İbrahim K. yaralandı. 

Yaralı askerlerden Nuri Ö. ve Mehmet Ş. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Nurullah Ç. ve İbrahim K. Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #askeri araç #Sivas
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