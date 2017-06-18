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Sivas'ta cinayetten 12 yıl sonra şok gelişme

Sivas’ta 12 yıl önce vücudunun bir bölümü parçalanmış cesedi bulunan Sevda T.’nin katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi, çıkarıldıklarını mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta cinayetten 12 yıl sonra şok gelişme

Sivas’ta 9 Ocak 2005 tarihinde 80’inci Yıl Bulvarı’ndaki bir parkta, 32 yaşındaki Sevda T.’nin bıçaklanarak öldürüldükten sonra parçalanmış cesedi bulundu. T.’nin bıçaklanarak öldürüldüğü, bacağının ise vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi.

Sevda Toper cinayetinin aydınlatılması için olaydan 12 yıl sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu, olayın şüphelileri olduğu iddiasıyla kadının eşi Muhsin T., kayınvalidesi Fatma Ö., kayınbiraderleri Fazlı T. ve Sinan Ş. Sivas’ta, diğer kayınbiraderi Zekariye T. ise Antalya’da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eşi Muhsin T., kayınvalidesi Fatma Ö. ve kayınbiraderi Zekeriya T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer kayınbiraderleri Sinan Ş. ve Fazlı T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Sivas #cinayet
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