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Sivas'ta iş makinesiyle mobil araç çarpıştı

Sivas'ta demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı. Çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.Demir yolunu ulaşıma açmak için ise çalışmalar sürüyor.

YURT 09.12.2019, 20:05
Sivas'ta iş makinesiyle mobil araç çarpıştı

Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir yolunda bakım ve onarımı yapan iş makinesi ile personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, Çaltı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 işçi, Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir yolunu ulaşıma açmak için ise çalışmalar sürüyor.

ulusal.com.tr

#Sivas
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