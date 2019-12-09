Sivas'ta iş makinesiyle mobil araç çarpıştı

Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir yolunda bakım ve onarımı yapan iş makinesi ile personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, Çaltı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 işçi, Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir yolunu ulaşıma açmak için ise çalışmalar sürüyor.

ulusal.com.tr