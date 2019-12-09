Sivas'ta iş makinesiyle mobil araç çarpıştı
Sivas'ta demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı. Çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.Demir yolunu ulaşıma açmak için ise çalışmalar sürüyor.
YURT 09.12.2019, 20:05
Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir yolunda bakım ve onarımı yapan iş makinesi ile personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, Çaltı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 işçi, Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan T.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir yolunu ulaşıma açmak için ise çalışmalar sürüyor.
ulusal.com.tr
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