Sivas'ta nehir buz tuttu

Bu görüntülerin adresi Sivas...



Kentte hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kızılırmak Nehri'nin bir bölümünün yüzeyi buz tuttu.



İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup, Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın su seviyesi düşük. Hal böyle olunca buz tutması da kolaylaşıyor.



İlçede sıcaklık sıfırın altında 10 derece ölçüldü.



Soğuk, bazı yerlerde ise eğlendiriyor. Kars-Ardahan sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nde ziyaretçiler kar motorlarıyla gezdi.



Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nde, yerli ve yabancı turistler, gezinti yaparak keyifli zaman geçiriyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te ise bir grup vatandaş, soğuk suyuyla bilinen Altınkalbur'da havuza girdi.



Vatandaşlar, sabah havuz başına giderek burada ateş yakıp çay içti. Daha sonra da havuz etrafındaki yüksek duvarların üstüne çıkarak kendilerini buz gibi suya bıraktı.

ulusal.com.tr

