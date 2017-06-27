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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ulaş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı.

Kangal ilçesi istikametine seyreden Ramazan Arslantaş idaresindeki 58 TP 942 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolunun 43. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Nebile Arslantaş (67), ağır yaralandı.

Numune Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Nebile Arslantaş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Sivas #1 ölü 1 yaralı
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