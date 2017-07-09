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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Celal Gül (54) yönetimindeki 06 DZ 3122 plakalı otomobil, Çevirme köyü yolunda devrildi.

Araçta bulunan Hanife Gül (82), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Derya Çakmak (35), Yeter Şahin (73) ve Şerife Gül (53), kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Sivas #otomobil #1 ölü 3 yaralı
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