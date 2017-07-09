Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Celal Gül (54) yönetimindeki 06 DZ 3122 plakalı otomobil, Çevirme köyü yolunda devrildi.
Araçta bulunan Hanife Gül (82), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Derya Çakmak (35), Yeter Şahin (73) ve Şerife Gül (53), kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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