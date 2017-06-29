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Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Gemerek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Bayram (46) yönetimindeki 70 FK 130 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi girişi yakınında İbrahim Can'ın (36) kullandığı 38 GC 514 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden polis memuru Ziya Bayram ve eşi Şerife Bayram (39) ile diğer araçta bulunan Ramazan (17) ve Aynur Turhan (44) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik kazası 4 yaralı
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