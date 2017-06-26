Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü.
İstanbul'dan Erzincan'a giden Adil Zilif (50) yönetimindeki 34 VG 5502 plakalı otomobil, D-100 karayolu Akseki köyü yakınlarında su kanalına düştü.
Sürücü Zilif kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan araçtaki Bayram Karasağız (42), kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Koyulhisar ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü.