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Sivas'ta otomobil su kanalına düştü: 2 ölü

Koyulhisar ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü.

Sivas'ta otomobil su kanalına düştü: 2 ölü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü.

İstanbul'dan Erzincan'a giden Adil Zilif (50) yönetimindeki 34 VG 5502 plakalı otomobil, D-100 karayolu Akseki köyü yakınlarında su kanalına düştü.

Sürücü Zilif kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan araçtaki Bayram Karasağız (42), kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Sivas #2 ölü
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