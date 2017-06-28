İki ayrı kazada 3'ü çocuk, 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Divriği ve Zara ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yunus Aydın yönetimindeki 34 SZ 4352 plakalı otomobil ile Ali Karayalçın'ın (52) kullandığı 34 BL 6877 plakalı otomobil Kangal-Divriği karayolunun Kırkgöz mevkisinde çarpıştı.



Kazada sürücü Yunus Aydın, otomobilinde bulunan Sinem (27), Hümagül (6), Poyraz Şakir Aydın (3) ve Polat Veli Aydın (3) ile diğer aracın sürücüsü Ali Karayalçın ve otomobilindeki Güllü Karayalçın (67) yaralandı.



Aydın, Numune Hastanesinde, diğer yaralılar ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.



Zara'da otomobil devrildi 3 yaralı

Zara ilçesinde ise Timur Bulut'un (53) kullandığı 34 PUK 18 plakalı otomobil Zara-Divriği karayolunun Üngör Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Naciye Bulut (57) ve Bahri Akanaç (59) yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.