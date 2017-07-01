Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kadir Tüfekçi yönetimindeki 41 TP 129 plakalı otomobil, Gölova ilçesi yatılı bölge okulu yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Tüfekçi ile araçtaki Mehmet Bal, Hüseyin Taş, Songül Çelik, Ergül Çelik ve Metin Tüfekçi, ağır yaralandı.



Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 28 yaşındaki Songül Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralılar ise Erzincan ve Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Araçtakilerin Gümüşhane'den Kocaeli'ne gittiği öğrenildi.