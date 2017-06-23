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Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mehmet Beşoluk (61) yönetimindeki 28 DL 500 plakalı traktör, ilçeye bağlı Kurşunlu köyü Göller mevkisinde devrildi.

Kazada traktörde bulunan sürücünün eşi Keziban Beşoluk (58) olay yerinde hayatını kaybetti.

Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Beşoluk'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #koyulhisar #1 ölü
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