14 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı

Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 8 uyuşturucu madde, 1 yasa dışı ekim ve 1 yasa dışı giriş suçu olmak üzere 10 olaya müdahale etti. Ekipler, 2 bin 331 kök kenevir, 95 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Operasyonlar sonucunda 5'i yabancı 15 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında da yasal işlem yapıldı.