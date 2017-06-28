Siverek ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.



Kale Mahallesi'nde Aziz Seval'e ait iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için bazı iş yerlerinin kapı ve kepenklerini kırarak önlem aldı.



Yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri, tüpün patlaması sonucu dizinden hafif yaralandı.

Bu arada iş yerindeki tüpün patlama anı cep telefonu görüntülerine de yansıdı.