Sobadan sızan gazdan zehirlenen Fatma Şahan ile zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan öldü
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın ve oğlu hayatını kaybetti.
YURT 26.12.2019, 16:50
Ali Hikmet Paşa Mahallesi Yamaç Sokak'taki evlerinde yaşayan Fatma (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan'dan (46) bir süre haber alamayan komşuları, durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan'a bildirdi.
Kapıyı kırıp içeri giren Ramazan Şahan, annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü anlaşılan anne ve oğlunun cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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