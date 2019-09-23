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Şoför yolcusunun hayatını kurtardı

Gebze'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs seyir halindeyken bir yolcu baygınlık geçirdi. Otobüs şoförü yolcuğu hastaneye yetiştirmek için bakın nasıl uğraştı.

Şoför yolcusunun hayatını kurtardı

Görüntüler, Kocaeli'de hizmet veren bir belediye otobüsünde kaydedildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç seyir halindeyken bir yolcu bayıldı.

Durumu farkeden şoför Emrah Acar, hemen otobüsü durdurdu, yolcunun yanına koştu.

İlk yardımı kendisi yaptı. Etrafta toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Tekrar direksiyon başına geçti.

Baygınlık geçiren yolcuyu Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü. Yetmedi yolcuyu acil servise kadar kucağında taşıdı. 

Duyarlı sürücü Emrah Acar, bu hareketiyle herkesin takdirini kazandı. Yolcunun sağlık durumununda iyi olduğu açıklandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #gebze #kocaeli
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