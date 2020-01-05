Soğanlı Bebeği'ne ilgi büyük

Burası, Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olan Yeşilhisar ilçesindeki tarihi Soğanlı Mahallesi. Burada kadınlar 60 yıldır "Soğanlı Bebeği" olarak ün salan el yapımı bez bebekleri üretiyor.

Turistlerin büyük ilgi gösterdiği Soğanlı Bebeği'nin ortaya çıkış öyküsü ise bir hayli ilginç. 60 yıl önce bir annenin kızına ev ödevi için yaptığı bebek, beldeye gelen bir turist tarafından çok beğenilir ve satın alınır.

Diğer Soğanlı kadınları da Yöresel motifler taşıyan bebekten yapmaya girişir. Soğanlı Bebeği'nin öyküsü de işte böyle başlar.

Soğanlı Bebeği yöre kadınlarının en büyük geçim kaynağı. Bebek üretimini annesinden öğrenen 52 yaşındaki Sebahat Arız, kooperatif kurduklarını ve geliri eşit şekilde paylaştıklarını anlattı.

Yün eğiren, testi ile su taşıyan yöre kadınlarının tasvir edildiği bebekler, kooperatif aracılığıyla birçok turizm bölgesine toptan satılıyor. Soğanlı'nın kadınları, 60 yıldır bu sanatı nesilden nesile aktarıyor ve ev geçindiriyor.

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