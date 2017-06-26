Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara tek kullanımlık mama ve su kapları koymaya başladı

İstanbul Başakşehir Belediyesi, sıcakların bastırmasıyla sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi için kolay ulaşabilecekleri noktalara mama ve su kapları koymaya başladı. Kapların hastalığa sebep vermemesi için tek kullanımlık kap konuldu.



Başakşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, serin geçen haziran ayının son haftasında sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesiyle su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başakşehir Belediyesi sıcakların artmasıyla birlikte su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çeşitli noktalara su ve mama bırakma uygulamasını yine başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri yapmış olduğu çalışmada sahipsiz hayvanların sıcak havalarda susuz kalmaması için belirli noktalara bıraktığı su ve mama kaplarıyla sevimli dostlarımızı yalnız bırakmıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların enfeksiyon kapmaması için sahaya tek kullanımlık, hijyenik ve uygun kaplar içinde su ve mama bırakarak sık sık kontrol ediyor. Ekipler bölgedeki en uygun alanları seçerek, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara su ve mama kapları bırakıyor."

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, savaşta ordularına "hayvanları telef etmeyin" diye buyuran bir peygamberin ümmeti olunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bizler hayvan haklarına yönelik ilk düzenlemeleri yapan, fakir insanlar için kurulan aşevlerinde insanlardan başka kedi ve köpek gibi hayvanları da koruyan ecdadın torunları olarak sokak hayvanlarını kışın açlığa, yazın da susuzluğa karşı korumaya gayret ediyoruz. Bu sevgi ve şefkat anlayışıyla dünya üzerinde hayatı paylaştığımız dostlarımızı koruyup kollamak boynumuzun borcudur."