Bursa'da, karnından 6 kiloluk tümör çıkarılan sokak köpeği sağlığına kavuştu.

Bursa'da, karnından 6 kiloluk tümör çıkarılan sokak köpeği sağlığına kavuştu.



Merkez Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gökçeören Mahallesi'nde hasta olduğu belirlenen 5 yaşındaki kangal kırması cinsi köpek, görevliler tarafından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.



Yapılan tetkikler sonucunda köpeğin karnında büyük bir tümör olduğu belirlendi. Hemen müdahale edilen köpeğin karnından 3 saat süren başarılı operasyonla 6 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.



Ameliyat ekibinin "Yaşam" adını verdiği köpek, ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşam, bir süre daha Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gözetim altında tutulacak.