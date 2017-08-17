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Sokak ortasında vuruldular

ADANA'da motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan Ömer Canpolat ile Cumali Baysal, yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında vuruldular

ADANA'da motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan Ömer Canpolat ile Cumali Baysal, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Gülpınar Mahallesi'ndeki muhtarlık binasının önünde meydana geldi. Ömer Canpolat ile Cumali Baysal, 01 CUK 13 plakalı motosikletle giderken, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen U.E ve H.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan çok sayıda kurşunun vücutlarına isabet ettiği Ömer Canpolat ve Cumali Baysal, ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ancak tüm çabalara karşın kurtarılamadı. 

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #ömer canpolat #cumali baysal
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