Soma'da vatandaşlar her gün zehir soluyor

Manisa'nın Soma ilçesi, maden ocakları ve santraller nedeniyle, Türkiye'de hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı ilçelerden biri…



İlçede kirliliği arttıran bir diğer önemli faktörse, kapanan maden ocaklarının kullanılmayan hafriyat döküm sahaları… Ocakların kapanmasının ardından ağaçlandırılması gereken bu alanlarda gerekli düzenlemeler yapılmadığı için bölge halkı zehir solumak zorunda kalıyor.



Soma'nın Samsacı Mahallesi'nde 2012 yılında yaşanan kaza sonrası kapanan kömür madeninden geriye hafriyatı kalmış… Mahalle halkı, özellikle yağmurlu günlerde hafriyatın kendi kendine yandığını ve topraktan çıkan zehirli gazların mahalleyi sardığını belirtiyor.



Vatandaşlar, durumu belediyeye çok kez bildirmelerine rağmen sorunun çözülmediğini ifade ediyorlar.





ulusal.com.tr