Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar bayram tatilini de fırsat bilerek sahillere akın etti. Ancak son 3 günde 14 kişi boğuldu. 50'den fazla kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.

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Deniz, göl, nehir ve göletlerde yoğunluğun artmasıyla, boğulma vakaları da çoğaldı. Son 3 günde 14 kişi boğuldu, 50'den fazla kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.



İstanbul'dan bayram tatilini geçirmek için Sakarya'ya giden Hakan Bayar, babası Mustafa Bayar ile İhsaniye Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi.



Baba Bayar, yüzdüğü sırada oğlunu denizde göremeyince sahildekilerden yardım istedi. Sahil güvenlik ve Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, bir süre sonra denizde kaybolan Bayar'ın cansız bedenine ulaştı.



Çorum'un Dodurga-Oğuzlar karayolu Obruk mevkisinde otomobili hararet yapan Furkan Keskin, eline bir pet şişe alarak yakındaki sulama kanalının kıyısına gitti.



Keskin, su doldururken kanala düşerek kayboldu. Bölgeye giden jandarma ekipleri 3 saat süren çalışmaların ardından Keskin'in cesedini buldu.



Bir acı haberde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden. Baraj göletine giren Suriyeli iki kız kardeşten biri olan Fehide Jeride girdiği göletten çıkamadı. Jeride'nin cansız bedeni kıyaya yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulundu.



Ayrıca Antalya Kemer’de, Şanlıurfa Birecik’te, Samsun’da, Muğla Ortaca’da, Elazığ Kovancılar’da, Kayseri’de, Kars Kağızman’da, Kırıkkale’de, Adana’da ve Sakarya'da olmak üzere son 3 günde 14 kişi boğuldu. 50'den fazla kişi de boğulma tehlikesi yaşadı.





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