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Son dakika: Anadolu Adliyesi'nde şüpheli araç ihbarı

Anadolu adliyesinde bombalı araç ihbarı yapıldı. Adalet sarayının kapalı otoparklarında dedektör köpekler yardımıyla arama yapılıyor

Son dakika: Anadolu Adliyesi'nde şüpheli araç ihbarı

Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç bulunduğu yönündeki ihbar doğrultusunda polis, dedektör köpekler eşliğinde otoparklarda arama yapıyor.

Alınan bilgiye göre, Adalet Sarayı'nın bir otoparkında bombalı araç bulunduğu yönünde yapılan bir ihbarı dikkate alan polis ekipleri, adliyenin kapalı ve açık otoparklarında inceleme yaptı.

Kapalı otoparklar giriş ve çıkışlara kapatılırken, araçlara yönelik arama devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #anadolu adalet sarayı #Kartal #istanbul
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