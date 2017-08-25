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Son dakika: Antalya Serik'te orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Son dakika: Antalya Serik'te orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangına müdahale için 5 helikopter 1 amfibik uçak 35 arazöz 2 dozer sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından yangından ilk fotoğraflar da paylaşıldı.



Etiketler; #antalya #serik #orman #yangın
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