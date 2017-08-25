Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.



Yangına müdahale için 5 helikopter 1 amfibik uçak 35 arazöz 2 dozer sevk edildi.



Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından yangından ilk fotoğraflar da paylaşıldı.







