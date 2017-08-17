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Son dakika: Ayvalık Şeytan Sofrası alev alev yanıyor!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı.

Son dakika: Ayvalık Şeytan Sofrası alev alev yanıyor!

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeytan Sofrası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.




Kırcı, bölgeye 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildiğini belirterek, "Bölge turizm anlamından çok önemli. Yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına almayı planlıyoruz. Ben de bölgeyi şu anda havadan kontrol ediyorum. Ekibin başındayım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Balıkesir #son dakika #Şeytan sofrası #orman yangını
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