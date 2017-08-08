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Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (Bodrum son depremler)

Ege Denizi'nde saat 00:41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (Bodrum son depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 00:41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 1.6 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

AFAD: 3.5
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

AFAD depremin meydana geldiği derinliği 34 km olarak açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ege denizi #deprem
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