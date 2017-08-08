Ege Denizi'nde saat 00:41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 00:41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin yerin 1.6 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.



AFAD: 3.5

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.



AFAD depremin meydana geldiği derinliği 34 km olarak açıkladı.



ulusal.com.tr