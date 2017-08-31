İstanbul’da bir otel odasında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker bugün toprağa veriliyor. Aker’in aile üyeleri cenazede basın mensuplarına konuştu. En çarpıcı açıklama cezaevinden izinli çıkan ağabey Sümer Bayer’den geldi: “Filiz veda mektubu bıraktı. Evde banyoda okudum. Sonra da yaktım ve sifonu çektim. Benim hafızamda kayıtlı kaldı. Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek. Son konuştukları 3 dakikaya kimse vakıf değil. Allah’tan başka.”

Tabutu Filiz Aker’in ağabeyleri Süleyman Bayer ve Sümer Bayer taşıdı.



Bir televizyon programına katılan Süleyman Bayer, “Annemizi abim öldürdü. 30 seneyi geçti. Ben de 11 yıl gasptan cezaevinde yattım” demişti.



Cinayet suçundan cezaevinde olan diğer ağabey Sümer Bayer ise cenaze için cezaevinden çıkış izni almıştı.



Sümer Bayer, Şaşmaz'ı 21 Ağustos’ta öldürmeyi planladığını iddia etmiş, Şaşmaz’ın bu tarihte kız kardeşiyle buluşmak üzere İstanbul’daki otele geldiğini öne sürmüştü.



Polisin kamera incelemelerinde bu tarihte Şaşmaz’ın otele gelmediğinin anlaşılmasının üzerine Bayer, kardeşinin bugünkü cenaze töreninde “Dışarıda bir yerde buluşmuş olabilirler ama 21 Ağustos’ta buluştuklarını biliyorum” dedi.



AĞABEY: ‘OKUDUKTAN SONRA YAK’ DEDİ



Bayer, kardeşinin “Okuduktan sonra yak” diyerek bir veda mektubu bıraktığını da şu sözlerle açıkladı:



"Hayatımda hiç ağlamamıştım ama bugün kızım beni ağlattı. Ben onun babası hem abisiydim. Kimse onu benim kadar iyi tanımaz. Ben onun platonik aşkıydım. O da benim platonik aşkımdı. Ben onun kırmızı çizgisiydim. Filiz ile vatanın ilişkisini ben biliyorum. Vatan ona abla diye hitap ederdi. Onun ablasıydı. Aralarında gönül ilişkisi olsa bilirdim. Vatan'la 21'inde buluştular belki otel dışında bilmiyorum… Borsacıyla ilgili. Dostum canım evladım dediğim insanlar bana neden ihanet etti. Daha taşıyamıyorum onu soracağım' dedi. Tabii başka şeyler de konuşmuşlar onlar bende gizli kalsın. Öbür tarafın da ailesi çoluk çocuğu var. Birçok şey konuşmuşlar."



​"Onun bana vasiyeti oldu. Bilmem gereken her şeyi bana söyledi. Hepsi bende saklı. Önce canımı defnedeyim sonra eğer bilmeniz gereken bir şey olursa söyleyeceğim. Bir veda mektubu bıraktı. Bunları bunları unutma diye. Mektubu okuduktan sonra yak dedi. Evde banyoda okudum. Sonra da yaktım ve sifonu çektim. Benim hafızamda kayıtlı kaldı. Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek. Son konuştukları 3 dakikaya kimse vakıf değil. Allah’tan başka. O son 3 dakikada ne oldu Filiz onu öldürme şeyine nasıl geldi bilmiyorum."/Hürriyet