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Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremlerin listesi

YURT 13.11.2019, 00:37 13.11.2019, 00:37
Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Türkiye'de meydana gelen son depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#kandilli rasathanesi #AFAD #deprem #son depremler
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