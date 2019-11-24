Son dakika haberi: Van'da deprem oldu (Son dakika 24 Kasım 2019 Pazar AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Van Merkez'de saat 00.22'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
YURT 24.11.2019, 00:27 24.11.2019, 00:33
Van Merkez'de saat 00.22'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Öte yandan deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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