banner1198

banner1199

banner1197

Son dakika haberleri... 27 Ekim 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremlerin listesi

İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremlerin listesi

YURT 27.10.2019, 13:14 27.10.2019, 13:16
Son dakika haberleri... 27 Ekim 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremlerin listesi

Türkiye'de meydana gelen son depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#kandilli rasathanesi #AFAD #deprem #son depremler
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P