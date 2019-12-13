Son dakika haberleri... Adana'da terör operasyonu

Güvenlik güçleri teröre göz açtırmıyor. Şafak vakti yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin, örgüt adına Suriye'de silahlı faaliyette bulundukları, kentte hücre yapılanması oluşturdukları ve örgütün talimatları doğrultusunda eylem yapabilecekleri değerlendirildi. 6 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Operasyonda 2'si Irak, 3'ü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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