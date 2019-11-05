Son dakika haberleri... Adana Kozan'da deprem (05 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)
Adana'nın Kozan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu
YURT 05.11.2019, 23:20 05.11.2019, 23:25
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 23:14'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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