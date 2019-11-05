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Son dakika haberleri... Adana Kozan'da deprem (05 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Adana'nın Kozan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu

YURT 05.11.2019, 23:20 05.11.2019, 23:25
Son dakika haberleri... Adana Kozan'da deprem (05 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 23:14'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

ulusal.com.tr

#adana #kozan #deprem #son depremler
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