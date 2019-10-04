Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri paylaşan AFAD, "Bugün akşam saatlerinden itibaren, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." uyarısında bulundu

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