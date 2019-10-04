İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri paylaşan AFAD, bugün akşam saatlerinden itibaren dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
AFAD tarafından yapılan uyarıda "Meydana gelebilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.
ulusal.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri paylaşan AFAD, "Bugün akşam saatlerinden itibaren, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." uyarısında bulundu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.