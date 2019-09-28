Amasya'nın Merzifon ilçesinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 22.09'ta meydana geldi.
Depremin büyüklüğünün 3.4, derinliğinin de 3 kilometre olduğu açıklandı.
Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 22.09'ta meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3.4, derinliğinin de 3 kilometre olduğu açıklandı. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde deprem oldu.