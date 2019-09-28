Amasya'nın Merzifon ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 22.09'ta meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3.4, derinliğinin de 3 kilometre olduğu açıklandı. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

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