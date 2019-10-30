Son dakika haberleri! Ankara Çankaya'da döner bıçağı, satır ve yumruklu saldırı: Yaralılar var! Saldırganlar serbest bırakıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği öğrencisi Berkay Akkaya, Ankara'nın Çankaya ilçesinde arkadaşları ile saldırıya uğradığını belirtti.

Açıklamalarda bulunan Akkaya, şunları ifade etti:

"26 Ekim Cumartesiyi Pazara bağlayan gece, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde Kabare Tekel önünde başımızdan geçen saldırıyı sizinle paylaşıyorum.Saat yaklaşık 1:40 suları Kabare’nin arkasında 7 arkadaş oturuyorduk. Bir kaza sesi duyduk.

"'SİZ KİMSİNİZ LAN' DİYEREK TARTIŞMA BAŞLATTILAR"

Kabare’nin önünde bir arabanın kaldırıma vurduğunu gördük.Yardım etmek için yanlarına yaklaşıp ‘Hocam bir şeye ihtiyacınız var mı?’, ‘İyi misiniz?’ vs diyerek arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Fakat sanırım alkolün (veya kullanmış oldukları başka bir maddenin) etkisiyle ‘Siz kimsiniz lan?’ falan diyerek bir tartışma başlattılar. Bizim inatla yardım etmeye çalıştığımızı, yanlış anladıklarını söylememize rağmen bağırıp çağırmaya devam ettiler.Tam o sırada içlerinden birisi Kabare’nin çaprazındaki Kokoreççiye koşarak bir satır kaptı.

DÖNER BIÇAĞI, SATIR VE YUMRUKLU SALDIRI

Sonradan emniyette öğrendik, kokoreççide çalışıyormuş. Üstümüze doğru koştu ve satırla bize saldırdı. Abisi olan şahıs da bagajdan döner bıçağı çıkarttı ve o da saldırdı. Biz bir taraftan birbirimizi korumaya çalışırken diğer taraftan hala onları vurmamaları için ikna etmeye çalışıyorduk. O arbede sırasında bir arkadaşımızın alnı satırla yarıldı (Hastanede 5 dikiş attılar), bir arkadaşımızın eli kesildi (Hastahanede 9 dikiş), bir arkadaşımızın daha eli kesildi ve bir başka arkadaşımızın da gözü mosmor oldu, göz kapağında ise bir kesik vardı. Ben ve 2 arkadaşım ise maruz kaldığımız yumruk darbeleriyle arbedeyi atlattık.(O sırada arada kalan Kabare çalışanlarından birisi de yumruk yedi ve yere düştü.)

"'KARDEŞİM GELME' DİYE BAĞIRMAMIZA RAĞMEN 'DOĞRAYACAĞIM SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' ŞEKLİNDE TEHDİTLER SAVURDU"

Yüzü ve eli kesilen 2 arkadaşım dahil olmak üzere 4 kişi Kabare’nin yanındaki sokaktan Çankaya Üniversitesine doğru koşmaya başladık.(Bu esnada yolda bir çok insan vardı.) Satırlı şahıs bizi kovalamaya devam etti.Bizim ‘Kardeşim gelme’ diye bağırmamıza rağmen ‘Doğrayacağım sizi öldüreceğim’ şeklinde tehditler savurarak üstümüze koşmaya devam etti. Bir apartmanın bahçesine atlayıp arkasına saklandık ve polisi arayıp kurtulduk.Emniyette darp raporlarımızla beraber ifadelerimizi verdik ve şikayetçi olduk.

"SALDIRGANLAR ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI"

Olayın acı tarafı ise saldırganlar adli kontrolle serbest kaldılar, arkadaşlarımızın montu bile delik deşik edilmişken ve ortada çok net bir cinayete teşebbüs olmasına rağmen tutukluluk kararı verilmedi. Bundan sonraki süreçte bize zarar vermeyeceklerini kim garanti edebilir?

İŞTE OLAYIN BİR BAŞKA BOYUTU

Olayın bir başka boyutu ise 100. Yılda iş yapmakta olan Kokoreççi ve Kabare Tekel. Çok büyük ihtimalle ruhsatı olmayan ve mahallemize huzursuzluk ve kavgadan başka bir şey getirmeyen kokoreççiyi artık orada istemiyoruz. Kabare Tekel ise çalışanlarından birisi yumruk yemesine rağmen 'Bizim sırtımız dönüktü, olayı görmedik.' gibi aklımızla alay edercesine polise yalan beyanatta bulunmuş. Halbuki çalışanlarından birisi olay yerinde yumruk yiyerek yere düşmüştü. Bu tekel bayiinin vukuatlarının ilki değil. Daha önce bir çok mahalle sakinini darp etmişler, bir çok defa taciz olaylarına karışmışlardı. Saat 10'dan sonra alkol satma yasağına uymamaları da cabası. 100. Yıl mahallesi çok değil 3 sene önce herkesin huzur içinde yaşadığı, hiçbir tehlike olmadan eğlendiği çok nezih bir mahalleydi.

"ARTIK MAHALLENİN SESİNE KULAK VERİN"

Bizler eski mahallemizi geri istiyoruz. Artık mahallenin sesine kulak verin. Kabare Tekel ve önündeki seyyar kokoreççiyi İSTEMİYORUZ!"

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