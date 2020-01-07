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Son dakika haberleri... Ankara'da deprem (07 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 08:01'de Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.6 kilometre olarak açıklandı.

YURT 07.01.2020, 08:11 07.01.2020, 08:33
Son dakika haberleri... Ankara'da deprem (07 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 08:01'de Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.6 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#AFAD #akyurt #ankara #deprem
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