Son dakika haberleri... Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Okullar tatil mi? ABB'den açıklama (Son dakika Ankara hava durumu)

Ankara'da akşam 19:00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

Kar yağışı etkisini gösterirken yerlerde de buzlanmalar oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışının ardından açıklama geldi.

Belediyenin sosyal medyan hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara kar yağışına sevdalı, Büyükşehir Ankara'ya. Ekiplerimiz, Başkent'in dört bir yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da hava 1 derece görünüyor.

Kar yağışının Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Ankara'da 26 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

ulusal.com.tr